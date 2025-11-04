Рэпер Апачев обратился к Хинштейну по поводу своего раскритикованного концерта

Хинштейн раскритиковал концерт блогера, который получал штраф за граффити с нецензурной лексикой в Судже, и подчеркнул, что Курск и Донбасс — не «прачечная» для отмывания «черных пятен биографии». Апачев в ответ указал, что с начала спецоперации провел более 100 бесплатных выступлений для военных. За это музыкант получил благодарности от подразделений и медаль участника СВО от Минобороны России.