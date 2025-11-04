Ричмонд
Рэпер Апачев обратился к Хинштейну по поводу своего раскритикованного концерта

Рэпер Аким Апачев заявил, что выступал перед бригадой «БАРС-Курск» по приглашению военных. Так музыкант отреагировал на критику губернатора Курской области Александра Хинштейна, который назвал концерт несогласованным и пообещал наказать виновных в его организации.

Апачев дал концерт перед военными по приглашению.

«Регулярно даю концерты в зоне проведения СВО. В Курске дал несколько концертов, в том числе и для подразделения “БАРС-Курск”. О “согласованности” этого конкретного выступления мне ничего неизвестно. Меня позвали выступить, я приехал и выступил», — рассказал Апачев РИА Новости.

Хинштейн раскритиковал концерт блогера, который получал штраф за граффити с нецензурной лексикой в Судже, и подчеркнул, что Курск и Донбасс — не «прачечная» для отмывания «черных пятен биографии». Апачев в ответ указал, что с начала спецоперации провел более 100 бесплатных выступлений для военных. За это музыкант получил благодарности от подразделений и медаль участника СВО от Минобороны России.

