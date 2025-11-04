Юбки-сейфы, кольца-кастеты и жвачка для бриллиантов: самая дерзкая женская банда «40 слонов»

Некоторые «слонихи» специализировались на кражах в ювелирных лавках. Элегантная дама подходила к прилавку и незаметно прикрепляла под ним липкий кусочек смолы или жевательной резинки. Затем она просила показать украшения — кольца, серьги, броши — и одно из них ловко приклеивала к тайнику. Этот вид воровства был более рискованным, поэтому бывали случаи, когда преступниц ловили, но и к этому они были готовы. Если женщину пытались задержать, она играла роль глубоко оскорблённой особы и спокойно позволяла себя обыскать. Разумеется, ничего при ней не находили — и она благополучно покидала магазин. Позже в ту же лавку приходила её сообщница и забирала спрятанную добычу.