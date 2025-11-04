Тренер сербского ФК «Раднички 1923» скончался во время матча

«Трагедия в Лучанах, скончался Младен Жижович, матч “Младост” — “Раднички” немедленно прерван», — написал он.
Как сообщили в Tek Saha, 44-летний тренер упал на 22-й минуте матча и вскоре скончался в больнице.
Жижович возглавил «Раднички 1923» в 2025 году. Ранее он руководил командами «Зриньски» и «Слобода», а также албанским «Шкупи». В профессиональной карьере футболиста Жижович выступал за «Зриньски», «Бораца» и «Радника».
Ранее на 78-м году жизни в свой день рождения скончалась Инна Штеренгарц. Она проводила кастинги для множества знаковых картин и также сама снималась в кино. Выпускница театроведческого факультета ЛГИТМиК начинала свой профессиональный путь в театре, затем перешла на Свердловскую киностудию. Её актерское дарование раскрылось в картине «Макаров», где она работала под руководством Владимира Хотиненко.
