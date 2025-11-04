Ричмонд
Тренер сербского ФК «Раднички 1923» скончался во время матча

Во время матча против ФК «Младост» главный тренер ФК «Раднички 1923» Младен Жижович скончался. Об этом сообщил журналист Александар Илич.

«Трагедия в Лучанах, скончался Младен Жижович, матч “Младост” — “Раднички” немедленно прерван», — написал он.

Как сообщили в Tek Saha, 44-летний тренер упал на 22-й минуте матча и вскоре скончался в больнице.

Жижович возглавил «Раднички 1923» в 2025 году. Ранее он руководил командами «Зриньски» и «Слобода», а также албанским «Шкупи». В профессиональной карьере футболиста Жижович выступал за «Зриньски», «Бораца» и «Радника».

Жижович возглавил «Раднички 1923» в 2025 году. Ранее он руководил командами «Зриньски» и «Слобода», а также албанским «Шкупи». В профессиональной карьере футболиста Жижович выступал за «Зриньски», «Бораца» и «Радника».

