Тренер сербского ФК «Раднички 1923» скончался во время матча

Ранее на 78-м году жизни в свой день рождения скончалась Инна Штеренгарц. Она проводила кастинги для множества знаковых картин и также сама снималась в кино. Выпускница театроведческого факультета ЛГИТМиК начинала свой профессиональный путь в театре, затем перешла на Свердловскую киностудию. Её актерское дарование раскрылось в картине «Макаров», где она работала под руководством Владимира Хотиненко.