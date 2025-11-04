Ричмонд
+17°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ХМАО врачи спасли пациента, проведя 13-часовую операцию на сердце

В Сургуте (ХМАО врачи окружного кардиоцентра выполнили сложную операцию на сердце пациенту с острым расслоением аорты. Мужчина приехал из Радужного на плановое обследование, но попал в реанимацию и провел на операционном столе 13 часов.

Пациенту грозил разрыв главного кровеносного сосуда.

В Сургуте (ХМАО врачи окружного кардиоцентра выполнили сложную операцию на сердце пациенту с острым расслоением аорты. Мужчина приехал из Радужного на плановое обследование, но попал в реанимацию и провел на операционном столе 13 часов.

«Владимир Федорович из Радужного приехал в Окружной кардиологический диспансер на плановое обследование. С приема кардиолога его экстренно доставили в реанимацию — КТ сердца показала острое расслоение аорты. Врачи понимали: промедление невозможно. Операция длилась 13 часов», — поделился глава окружного депздрава Роман Паськов.

Пациенту грозил разрыв главного кровеносного сосуда. Кардиохирурги выполнили протезирование всего восходящего отдела и частично дуги аорты. Операция прошла успешно.