В ХМАО врачи спасли пациента, проведя 13-часовую операцию на сердце

Пациенту грозил разрыв главного кровеносного сосуда.
В Сургуте (ХМАО врачи окружного кардиоцентра выполнили сложную операцию на сердце пациенту с острым расслоением аорты. Мужчина приехал из Радужного на плановое обследование, но попал в реанимацию и провел на операционном столе 13 часов.
«Владимир Федорович из Радужного приехал в Окружной кардиологический диспансер на плановое обследование. С приема кардиолога его экстренно доставили в реанимацию — КТ сердца показала острое расслоение аорты. Врачи понимали: промедление невозможно. Операция длилась 13 часов», — поделился глава окружного депздрава Роман Паськов.
Пациенту грозил разрыв главного кровеносного сосуда. Кардиохирурги выполнили протезирование всего восходящего отдела и частично дуги аорты. Операция прошла успешно.