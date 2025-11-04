СМИ: США запланировали первый пуск МБР из-за указа Трампа

США в скором времени проведут первый испытательный пуск баллистической ракеты Minuteman III — она способна нести ядерный заряд. Об этом в понедельник, 3 ноября, сообщили в издании Newsweek.
Соответствующее поручение отдал президент США Дональд Трамп. Запуск запланирован с базы Космических сил Ванденберг в Калифорнии.
Ракета будет следовать по определенной траектории — в направлении полигона противоракетной обороны имени Рональда Рейгана на Маршалловых островах.
На данный момент в ВВС США находится около 400 ракет Minuteman III, дальность которых превышает шесть тысяч миль. Они размещены в разных шахтах — Колорадо, Монтана, Небраска, Северная Дакота и Вайоминг, передает газета.
2 ноября глава Министерства энергетики Крис Райт рассказал, что американская сторона планирует провести субкритические испытания ядерного оружия.
Дональд Трамп также поручил Министерству войны США начать испытания ядерного оружия. Несмотря на это, Вашингтон продолжает вести с Россией и Китаем переговоры по ядерному разоружению.