Масштабная программа мероприятий ждет москвичей в праздничные выходные

Кроме того, около 40 мероприятий пройдут в 14 столичных парках 4 ноября. В 14.00 в МВЦ «Фили Холл» парка «Фили» пройдет торжественный гала-концерт музыкального патриотического фестиваля «Звуки Отечества», в Музыкальном салоне Парка Горького в 11.00 и в 13.00 пройдет лекция «Исторический огонек. Победы русского оружия за 878 лет», а в 12.00 и в 14.00 будет проходить экскурсия «Панорама Москвы с высоты птичьего полета» на Смотровой площадке Арки Главного входа.