Масштабная программа мероприятий ждет москвичей в праздничные выходные

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Масштабная программа мероприятий в честь Дня народного единства ждет москвичей в праздничные выходные, на различных площадках города состоятся экскурсии, квизы, мастер-классы, конкурсы и концерты.
День народного единства ежегодно отмечается в России 4 ноября. Он был учрежден федеральным законом «О внесении изменений в статью 1 федерального закона “О днях воинской славы (победных днях) России” от 29 декабря 2004 года.
Более 400 мероприятий ко Дню народного единства проведут культурные площадки. На центральной площади кинопарка «Москино» 4 ноября состоится представление с участием реконструкторов, там же реконструируют исторические эпизоды Отечественной войны 1812 года и Великой Отечественной войны. Также различные мероприятия запланированы в этот день на ВДНХ, в числе которых обзорная прогулка, экскурсии, квиз и показы фильмов.
Кроме того, около 40 мероприятий пройдут в 14 столичных парках 4 ноября. В 14.00 в МВЦ «Фили Холл» парка «Фили» пройдет торжественный гала-концерт музыкального патриотического фестиваля «Звуки Отечества», в Музыкальном салоне Парка Горького в 11.00 и в 13.00 пройдет лекция «Исторический огонек. Победы русского оружия за 878 лет», а в 12.00 и в 14.00 будет проходить экскурсия «Панорама Москвы с высоты птичьего полета» на Смотровой площадке Арки Главного входа.
Также в этот день с 14.00 до 15.00 в саду «Эрмитаж» состоится тематический арт-пленэр «Под одним небом» под руководством профессионального художника. Участники смогут освоить технику живописи «акварель по мокрому» и приемы изображения пейзажей, цветов, неба и небольших строений, а также научатся грамотно выстраивать композицию для будущей картины.
Помимо этого, в культурно-развлекательном кластере «Остров Мечты» 4 ноября отметят День народного единства встречей с героями русских сказок, праздничным концертом и творческими мастер-классами. На Городской ферме на ВДНХ москвичи смогут отметить праздник с обитателями фермы, погулять с козами и альпаками, а также принять участие в мастер-классах.
На Северном речном вокзале День народного единства отметят масштабным флешмобом. В программе — торжественное шествие в народных костюмах, построение в цепочку с флагами вдоль набережной, исполнение гимна России, выступление детских творческих коллективов.
Кроме того, в честь праздника в Москве запланировано проведение юбилейного большого этнографического диктанта, который стартовал в субботу и продлится до 8 ноября.