Минобороны РФ: силы ПВО за два часа сбили 26 украинских беспилотников

13 беспилотников самолётного типа уничтожили в Волгоградской области.

Источник: Аргументы и факты

Военные за вечер уничтожили 26 беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины в небе над российскими регионами, сообщает Минобороны РФ.

Беспилотники ВСУ были ликвидированы в период с 20:00 до 23630 мск над четырьмя областями. Речь идёт о БПЛА самолётного типа. 13 беспилотников уничтожили в Волгоградской области.

«С 20:00 до 23:30 мск дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 26 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа: 13 — над территорией Волгоградской области, семь — над территорией Ростовской области, три — над территорией Белгородской области, три — над территорией Воронежской области», — говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что в ночь на понедельник силы противовоздушной обороны уничтожили на российскими регионами 64 беспилотных летательных аппарата Вооружённых сил Украины.

