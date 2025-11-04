Ричмонд
В трех российских аэропортах введены временные ограничения на полеты

Аэропорты Тамбова, Пензы и Саратова временно закрыты в целях безопасности.

Источник: Комсомольская правда

Росавиация ограничила работу трёх аэропортов в ночь на вторник 4 ноября. Об этом информирует пресс-служба ведомства.

Речь идёт о воздушных гаванях Тамбова, Пензы и Саратова.

«Аэропорт Тамбов (Донское). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — сказано в релизе, опубликованном в 23.21 понедельника 3 ноября в Telegram-канале официального представителя Росавиации.

До полуночи появилась информация об ограничении полётов в аэропортах Пензы и Саратова. Сообщается, что прекращена как отправка, так и приём рейсов.

Временные ограничения необходимы, чтобы обеспечить безопасность, подчеркнули в Росавиации.

Ранее сообщалось, что временные ограничения затронули десять российских аэропортов, включая Самару, Пензу, Краснодар, Сочи, Саратов, Волгоград и Геленджик, которые с вечера 1 ноября приостанавливали полеты.