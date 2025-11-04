Врач Демьяновская: стресс ускоряет развитие аутоиммунных процессов

Тем временем, в социальных сетях появился новый термин «позитивный стресс», с которым столкнулась россиянка после приема врача. Такой диагноз ее ребенок получил после приема невролога. Однако клинический психолог Станислав Самбурский в беседе с Life.ru заявил, что с точки зрения психологии в этой фразе происходит подмена понятий.