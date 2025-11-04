Врач Демьяновская: стресс ускоряет развитие аутоиммунных процессов

Длительный стресс оставляет неизгладимый след в организме. Врач Екатерина Демьяновская объяснила, как постоянное нервное напряжение оказывает разрушительное влияние на наше тело.
Продолжительный стресс ведет к постоянному выбросу кортизола — главного гормона, вырабатываемого нашими надпочечниками. Повышенный уровень кортизола держит организм в состоянии постоянного напряжения, повышая артериальное давление. Это ведет к риску развития гипертонии, инфаркта миокарда и инсульта.
Помимо сердечно-сосудистой системы страдает и желудочно-кишечный тракт. Под воздействием хронического стресса увеличивается вероятность возникновения синдрома раздраженного кишечника, гастрита и язвы желудка.
— Хроническое воспаление, поддерживаемое стрессом, ускоряет развитие аутоиммунных процессов, таких как ревматоидный артрит, — говорит врач РИАМО.
Длительно повышенный уровень кортикостероидов нарушает обмен веществ, приводя к развитию сахарного диабета второго типа. Именно поэтому забота о психическом благополучии должна стоять на одном уровне с физическим здоровьем, ведь наши эмоции непосредственно влияют на состояние тела.
В свою очередь, женский психолог Мария Роднова рассказала, что кинезиология может решить проблемы, причиной которых является хронический или затяжной стресс.
— Кинезиолог работает с мышцами-индикаторами физического тела, которых в нем находится ровно столько, сколько меридианов. Каждому меридиану соответствует свой орган и своя мышца-индикатор, — сказала эксперт Газета.ru.
Тем временем, в социальных сетях появился новый термин «позитивный стресс», с которым столкнулась россиянка после приема врача. Такой диагноз ее ребенок получил после приема невролога. Однако клинический психолог Станислав Самбурский в беседе с Life.ru заявил, что с точки зрения психологии в этой фразе происходит подмена понятий.