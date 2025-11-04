Ричмонд
+17°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Звезда сериала «Детства Шелдона» Дайан Лэдд умерла

По словам дочери Дайан Лэдд, актриса скончалась в своём доме в Калифорнии, и в этот момент рядом с ней находилась её дочь.

Источник: Аргументы и факты

Дайан Лэдд, известная своими ролями в сериале «Детство Шелдона» и фильме «Самый быстрый Индиан», скончалась в 89 лет. Об этом сообщает Hollywood Reporter.

По словам её дочери, Дайан Лэдд ушла из жизни в своём доме в Калифорнии, рядом с ней в этот момент была её дочь.

«Она была величайшей дочерью, матерью, бабушкой, актрисой, художницей и чутким человеком, каких, казалось бы, можно было создать только в мечтах», — написала его дочь.

Ранее сообщалось, что скончалась знаменитая британская актриса Прунелла Скейлс, которая прославилась своей ролью Сибил Фолти в культовой комедийной программе BBC Башни Фолти.