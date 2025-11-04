Звезда сериала «Детства Шелдона» Дайан Лэдд умерла

Дайан Лэдд, известная своими ролями в сериале «Детство Шелдона» и фильме «Самый быстрый Индиан», скончалась в 89 лет. Об этом сообщает Hollywood Reporter.
По словам её дочери, Дайан Лэдд ушла из жизни в своём доме в Калифорнии, рядом с ней в этот момент была её дочь.
«Она была величайшей дочерью, матерью, бабушкой, актрисой, художницей и чутким человеком, каких, казалось бы, можно было создать только в мечтах», — написала его дочь.
