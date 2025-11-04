Кинолог Голубев: причиной храпа у собак часто бывает лишний вес

Храп у собак может быть не только особенность, но и сигналом тревоги, предупреждая владельца о возможных проблемах. Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, что может провоцировать храп.
Иногда это просто сон в неудобной позе. У некоторых пород данные звуки обусловлены особенностями строения черепа и дыхательных путей. А еще причина храпа — лишний вес.
Ожирение сокращает продолжительность жизни четвероногого друга и заставляет собаку всхрапывать даже во время бодрствования. Контроль веса путем сбалансированного питания и регулярных физических нагрузок способно значительно повысить качество жизни животного.
Еще одной возможной причиной появления необычных звуков может стать возраст. Со временем мышцы гортани ослабевают, теряя упругость, вызывая характерный «хрустящий» шум. Несмотря на невозможность полного устранения, владельцу стоит регулярно консультироваться с ветеринарным врачом, чтобы убедиться в отсутствии серьезных заболеваний.
Иногда раздражающим фактором выступают воспаления слизистой оболочки, вызванные аллергическими реакциями или инфекционными заболеваниями. Владельцы должны присматриваться к дополнительным признакам: слезоточивость глаз, насморк, снижение аппетита, кашель или апатия. Эти проявления помогают своевременно выявить причину проблем.
— Могут быть полипы — наросты, которые могут сужать просвет в носовой полости. Сухой воздух осенью и зимой также может стимулировать выделение слизи. Попадание инородного предмета — еще одна опасная причина, из-за которой может отмечаться специфичный звук, — отметил кинолог в беседе с РИАМО.
