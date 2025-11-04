Раскрыты детали убийства 5-летней девочки в Челябинске, чьё тело нашли в диване

По информации источника, когда мать сообщила хозяину жилья о предстоящем выселении, ребёнок, предположительно, уже был мёртв. Тело пролежало в квартире несколько дней, а полицию вызвала уборщица, почувствовавшая странный запах. При этом помещение было чистым, а арендодатель и соседи не замечали ничего подозрительного — мать выглядела обычной женщиной с ребёнком.