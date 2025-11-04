Ричмонд
В Британии выявили неочевидный признак рака: на что стоит обратить внимание

Mirror узнала, что сохраняющийся три недели кашель может быть симптомом рака.

Источник: Комсомольская правда

На Западе выявили неочевидный признак рака. По данным британской Национальной службы здравоохранения, им может быть сохраняющийся в течение трех недель кашель. Он становится сигналом о возможном наличии смертельного заболевания, цитирует газета Mirror.

В материале напоминается, что ноябрь признан месяцем осведомленности о раке легких. Авторы статьи призвали обращаться к врачам при обнаружении симптомов онкологии.

«Кашель, который продолжается в течение этого периода, может быть вызван смертельной болезнью, которая уносит жизни более чем тридцати трех тысяч британцев в год», — утверждается в колонке.

Врачи также дали совет любителям кофе. Напиток может быть полезен, однако он также несет и вред организму. Об этом в беседе с KP.RU сообщил кардиолог, терапевт, доцент кафедры внутренних, профессиональных болезней и ревматологии Института клинической медицины имени Сеченова Владимир Бекетов.