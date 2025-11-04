В Британии выявили неочевидный признак рака: на что стоит обратить внимание

Врачи также дали совет любителям кофе. Напиток может быть полезен, однако он также несет и вред организму. Об этом в беседе с KP.RU сообщил кардиолог, терапевт, доцент кафедры внутренних, профессиональных болезней и ревматологии Института клинической медицины имени Сеченова Владимир Бекетов.