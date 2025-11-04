NYT: Жительница США получила посылку с отрубленными руками и пальцами

Недавно белорусскую певицу Веру Кравцову убили и продали на органы в Мьянме. До этого девушку пригласили в Таиланд, вывезли в другую страну и заставили работать на мошенников. «Вечерняя Москва» разбиралась в деталях этого происшествия.