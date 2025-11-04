NYT: Жительница США получила посылку с отрубленными руками и пальцами

Жительница американского штата Кентукки ждала посылку с лекарствами — вместо препаратов она получила отрубленные руки и пальцы, предназначенные для трансплантации. Об этом в пятницу, 31 октября, рассказали в The New York Times.
— Открыв посылку, она обнаружила на льду две человеческие руки и четыре пальца, — уточнили в материале.
Американка сразу же связалась с экстренными службами, специалисты приехали и забрали посылку. Ожидаемые медицинские препараты женщина получила на следующий день.
Выяснилось, что посылка с конечностями изначально предназначалась для учебных или медицинских целей. Она должна была попасть в одно из учреждений города Нэшвилл, уточнили в издании.
Недавно белорусскую певицу Веру Кравцову убили и продали на органы в Мьянме. До этого девушку пригласили в Таиланд, вывезли в другую страну и заставили работать на мошенников. «Вечерняя Москва» разбиралась в деталях этого происшествия.
Ранее суд Аргентины принял решение освободить из-под стражи всех граждан России, задержанных по делу о торговле людьми. Исключение составил Константин Руднев — организатор секты «Ашрам Шамбала»*.
*Организация запрещена на территории РФ.