Стали известны последствия срыва подготовки к зиме для коммунальщиков

С 6 ноября в России начинает действовать законодательная норма, устанавливающая финансовую ответственность за несвоевременное устранение нарушений, выявленных при подготовке к отопительному сезону. Как следует из текста документа, с которым ознакомилось информационное агентство ТАСС, величина штрафов может достигать 40 тысяч рублей. Данный закон был подписан Президентом РФ Владимиром Путиным 27 октября и официально опубликован в тот же день, а его вступление в силу, согласно стандартной процедуре, наступает по истечении десяти дней с момента публикации.
Новые санкции затрагивают широкий круг ответственных лиц и организаций. Если муниципальные власти не исправят отмеченные в акте проверки готовности нарушения в установленный срок, это повлечет за собой предупреждение или денежное взыскание с должностных лиц в размере от 5 до 10 тысяч рублей. Для теплоснабжающих и теплосетевых компаний, а также владельцев тепловых сетей штрафы окажутся строже: должностные лица заплатят от 5 до 10 тысяч рублей, а юридические лица — от 20 до 40 тысяч рублей.
Отдельно прописана ответственность для управляющих организаций, ТСЖ и жилищных кооперативов. В случае аналогичных нарушений гражданам грозит предупреждение или штраф в 500 рублей, должностным лицам — штраф от 5 до 10 тысяч рублей, а самим юридическим лицам — штраф, достигающий 20−40 тысяч рублей.
