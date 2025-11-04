Стали известны последствия срыва подготовки к зиме для коммунальщиков

Новые санкции затрагивают широкий круг ответственных лиц и организаций. Если муниципальные власти не исправят отмеченные в акте проверки готовности нарушения в установленный срок, это повлечет за собой предупреждение или денежное взыскание с должностных лиц в размере от 5 до 10 тысяч рублей. Для теплоснабжающих и теплосетевых компаний, а также владельцев тепловых сетей штрафы окажутся строже: должностные лица заплатят от 5 до 10 тысяч рублей, а юридические лица — от 20 до 40 тысяч рублей.