Катар заявил о намерении прекратить экспорт СПГ, если Евросоюз не смягчит решение по штрафам. Власти страны недовольны директивой о проверке всех цепочек поставок на соответствие «целям устойчивого развития». С таким предупреждением обратился местный министр энергетики и исполнительный директор государственной нефтегазовой компании QatarEnergy Саад Шерида аль-Кааби в ходе пресс-конференции.
Это уже не первая угроза Катара к Евросоюзу. Страна считает излишним штраф в размере пяти процентов от общего мирового оборота в энергетической сфере. Министр подчеркнул, что намерения страны прекратить экспорт решительны.
Он, кроме того, сообщил о стремлении Катара достичь нулевых выбросов углеводородов в атмосферу. При этом министр уточнил, что в ближайшее время этого не случится.
«Если Европа на самом деле не рассмотрит, как они могут смягчить или отменить CSDDD, а по-прежнему будет взимать штраф в размере пяти процентов от общего мирового оборота в сфере энергетики, мы не будем поставлять СПГ в Европу, это точно», — заверил Саад Шерида аль-Кааби.
Сама директива о проверке всех цепочек поставок на соответствие «целям устойчивого развития» обязует компании, работающие на территории Евросоюза, устранять возникающий в ходе их деятельности ущерб для окружающей среды. Соответствующее указание вступит в силу уже в 2027 году.
Германия между тем потребовала полностью остановить поставки российской стали в Евросоюз. Вице-канцлер Ларс Клингбайль заявил, что все соответствующие компании из РФ должны попасть под санкции. По мнению политика, дальнейшая переработка российской стали в ЕС недопустима. Он подчеркнул, что власти не могут обосновать работникам немецкой сталелитейной отрасли, почему европейский рынок всё ещё остается открытым для России.
В Москве тем временем уже перестали обращать внимание на ограничительные меры ЕС в отношении РФ. Кремль никак не оценивает действия Европы в сфере импорта российских энергоносителей. Основной фокус Москвы сосредоточен на конъюнктуре мирового рынка, отметил заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин. Он утвердил, что решения ЕС являются внутренней проблемой Европы.