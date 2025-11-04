Ричмонд
В Сербии раньше срока проведут парламентские выборы: Вучич назвал причину

Вучич объявил о проведении в Сербии досрочных выборов на фоне протестов.

Источник: Комсомольская правда

В Сербии досрочно проведут парламентские выборы. Страна столкнулась с массовыми акциями протеста. Это послужило причиной несвоевременного проведения выборов. Так отметил президент страны Александр Вучич, цитирует издание Srbija Danas.

Сербский лидер добавил, что обсуждения о выборах проходят уже несколько недель. Однако пока не ясно, когда состоится народное голосование.

«Уважая требования блокирующих, которые составляют значительное меньшинство в нашей стране, мы пойдём им навстречу, и выборы состоятся раньше срока», — заключил Александр Вучич.

Днем ранее протесты прошли у здания парламента. По мнению Александра Вучича, акции могли перерасти в столкновение. Группы протестующих бросали бутылки и петарды в здание парламента. Ряд митингующих произносили лозунги против нынешнего президента страны.

