Колунов: Штрафы за нарушения при подготовке к отопительному сезону введут в РФ

С 6 ноября на территории России начнет действовать специальный закон, предусматривающий штрафы за нарушения при подготовке к отопительному сезону. Об этом в понедельник, 3 ноября, рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

С 6 ноября на территории России начнет действовать специальный закон, предусматривающий штрафы за нарушения при подготовке к отопительному сезону. Об этом в понедельник, 3 ноября, рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

— В соответствии с документом для юридических лиц, включая управляющие компании и теплоснабжающие организации, штрафы составят до 40 тысяч рублей, — отметил он.

Размер санкций за несвоевременное устранение проблем в рамках подготовки к зиме для должностных лиц составит от пяти до 10 тысяч рублей.

К административной ответственности будут привлекать в том случае, если организации не устраняют замечания, выявленные в ходе проверок.

Новые меры направлены на повышение дисциплины в сфере теплоснабжения и своевременное устранение нарушений, передает РИА Новости.

Эксперт в области ЖКХ Павел Степура, в свою очередь, отметил, что по нормам СанПиН в 2025 году температура воздуха в жилых помещениях должна находиться в пределах плюс 20−22 градусов.