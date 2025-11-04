Колунов: Штрафы за нарушения при подготовке к отопительному сезону введут в РФ

С 6 ноября на территории России начнет действовать специальный закон, предусматривающий штрафы за нарушения при подготовке к отопительному сезону. Об этом в понедельник, 3 ноября, рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.