В США женщине вместо лекарств доставили замороженные части тела

Сообщается, что в коробке были руки и пальцы от четырёх различных тел, упакованные в лёд. Шокированная американка обратилась в полицию. Посылку с замороженными частями тел, которые предназначались для обучения в вузе, доставили по адресу, а женщина получила свои лекарства и медицинские принадлежности.