В США женщине вместо лекарств доставили замороженные части тела

Жительница американского штата Кентукки получила замороженные части человеческих тел вместо посылки с лекарствами, которую она ожидала. Причиной стала ошибка службы доставки, информирует Fox News.
«У нас в Хопкинсвилле жительница открыла коробку — в ней должны были быть медицинские принадлежности, и когда она открыла коробку, то обнаружила человеческие руки и пальцы», — сказал телеканалу коронер округа Кристиан Скотт Дэниел.
Сообщается, что в коробке были руки и пальцы от четырёх различных тел, упакованные в лёд. Шокированная американка обратилась в полицию. Посылку с замороженными частями тел, которые предназначались для обучения в вузе, доставили по адресу, а женщина получила свои лекарства и медицинские принадлежности.
Ранее американский Citibank по ошибке перевел клиенту 81 трлн вместо 280 долларов.
