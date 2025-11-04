Ричмонд
В США женщине вместо лекарств доставили замороженные части тела

Американке по ошибке доставили человеческие руки и пальцы вместо лекарств.

Источник: Комсомольская правда

Жительница американского штата Кентукки получила замороженные части человеческих тел вместо посылки с лекарствами, которую она ожидала. Причиной стала ошибка службы доставки, информирует Fox News.

«У нас в Хопкинсвилле жительница открыла коробку — в ней должны были быть медицинские принадлежности, и когда она открыла коробку, то обнаружила человеческие руки и пальцы», — сказал телеканалу коронер округа Кристиан Скотт Дэниел.

Сообщается, что в коробке были руки и пальцы от четырёх различных тел, упакованные в лёд. Шокированная американка обратилась в полицию. Посылку с замороженными частями тел, которые предназначались для обучения в вузе, доставили по адресу, а женщина получила свои лекарства и медицинские принадлежности.

Ранее американский Citibank по ошибке перевел клиенту 81 трлн вместо 280 долларов.

