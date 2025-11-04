Ричмонд
Вучич объявил о проведении досрочных выборов в Сербии на фоне протестов

Досрочные парламентские выборы пройдут в Сербии. Об этом в понедельник, 3 ноября, сообщил президент страны Александр Вучич.

Голосование состоится до истечения текущего срока полномочий парламента — он заканчивается в декабре 2027 года.

— Уважая требования блокирующих, представляющих собой значительное меньшинство в нашей стране, мы пойдем им навстречу, и выборы состоятся досрочно, — цитирует главу государства Srbija Danas.

22 октября пожилой мужчина открыл стрельбу около здания парламента в Белграде. Он попал в бедро 57-летнему горожанину, после чего поджег палатку сторонников президента Сербии.

Вучич в конце июня утверждал, что демонстранты на акциях протеста в Белграде с требованием о проведении досрочных выборов в парламент могут начать проявлять насилие.

15 марта из-за протестов в столице Сербии общественный транспорт временно остановили до конца дня. На площади у народной скупщины собралось более тысячи мотоциклистов и трактористов.

Затем вице-премьер Сербии Александр Вулин выразил благодарность спецслужбам России за поддержку в борьбе с цветными революциями.

Александр Вучич: биография президента Сербии, отказавшегося вводить санкции против РФ
С начала специальной военной операции большинство западных и европейских государств ввели санкции против России. Сербия стала одной из немногих стран, оставшейся нейтральной в этом вопросе. Собрали главное из биографии ее нынешнего президента, Александра Вучича, предложившего дружественный курс по отношению к РФ.
