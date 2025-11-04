Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«РВ»: бойцы РФ штурмуют север и восток Красноармейска, завершая разгром ВСУ

Военнослужащие группировки войск «Центр» также заняли опорник вдоль лесополосы западнее Красноармейскаю.

Источник: Аргументы и факты

Российские военнослужащие штурмуют север и восток Красноармейска (украинское название — Покровск), завершая разгром Вооружённых сил Украины, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

«“Отважные” штурмуют север и восток Покровска, завершая разгром ВСУ. В Красноармейске (Покровске) продолжаются бои за северную и восточную части города. Бойцы группировки войск “Центр” также заняли опорный пункт вдоль лесополосы западнее Покровска», — говорится в сообщении.

Кроме того, военкоры рассказали, что штурмовики преодолели район АЗС «Мультитоп» и зашли в жилую многоэтажную застройку в районе «Динасовый посёлок», который находится в северо-восточная части города.

«Идёт закрепление ВС РФ в центральной и восточной частях города», — сказано в публикации.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что в Купянске и Красноармейске ВСУ заблокированы и находятся в окружении. Он подчеркнул, что Киеву следует принять решение, касающиеся судьбы украинцев.

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал, что российские военные днём и ночью проводят зачистку города Красноармейска и перемалывают противника.

Узнать больше по теме
Биография Дениса Пушилина
Российский политик и глава ДНР — Денис Пушилин, чья жизнь и карьера тесно переплетены с судьбой Донбасса. За десять лет он прошел путь от общественного активиста до ключевого регионального лидера. Рассказываем об основных этапах жизни политика.
Читать дальше