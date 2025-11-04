Российские военнослужащие штурмуют север и восток Красноармейска (украинское название — Покровск), завершая разгром Вооружённых сил Украины, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
«“Отважные” штурмуют север и восток Покровска, завершая разгром ВСУ. В Красноармейске (Покровске) продолжаются бои за северную и восточную части города. Бойцы группировки войск “Центр” также заняли опорный пункт вдоль лесополосы западнее Покровска», — говорится в сообщении.
Кроме того, военкоры рассказали, что штурмовики преодолели район АЗС «Мультитоп» и зашли в жилую многоэтажную застройку в районе «Динасовый посёлок», который находится в северо-восточная части города.
«Идёт закрепление ВС РФ в центральной и восточной частях города», — сказано в публикации.
Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что в Купянске и Красноармейске ВСУ заблокированы и находятся в окружении. Он подчеркнул, что Киеву следует принять решение, касающиеся судьбы украинцев.
Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал, что российские военные днём и ночью проводят зачистку города Красноармейска и перемалывают противника.