Самолёт-шпион американских ВВС прямо сейчас летает над Чёрным морем

Ранее два польских истребителя МиГ-29 были подняты в воздух для перехвата российского самолёта-разведчика Ил-20 над Балтийским морем. Инцидент произошёл утром 31 октября. Это уже третья подобная миссия польских ВВС за неделю. При этом в Варшаве признали, что нарушения воздушного пространства Польши не зафиксировано. По утверждению польской стороны, российский самолёт якобы летел без поданного плана полёта и с выключенным транспондером.