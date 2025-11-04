Иерей Струцкий раскритиковал россиян за стремление к материальным благам. Видео © Telegram / «Нетипичный Краснодар».
«Получается, что сейчас время такое, когда кормят этих “ослов” своих, и эти “ослы” ничего не хотят делать. Никакие заповеди им не нужны, потому что всё это идёт против желудка “осла”. “Осёл” говорит, я хочу отдыхать, есть, пить и веселиться», — сказал иерей.
Струцкий связал умаление роли христианства с поведением таких людей, которых он описал как сосредоточенных исключительно на удовлетворении физических потребностей и поиске досуга.
Ранее иерей Струцкий назвал женщин «просто помощницами», которые не могут существовать без мужа. Священнослужитель утверждает, что представительницы слабого бола являются помощницами мужчины и не могут полноценно существовать без супруга. Также он подверг критике воспитание детей в неполных семьях, назвав мужчин, выросших без отцовского влияния, «страшно дурными». Данные высказывания вызвали оживлённую дискуссию в социальных сетях.
Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.