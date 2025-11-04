Иерей Струцкий раскритиковал россиян за стремление к материальным благам

«Получается, что сейчас время такое, когда кормят этих “ослов” своих, и эти “ослы” ничего не хотят делать. Никакие заповеди им не нужны, потому что всё это идёт против желудка “осла”. “Осёл” говорит, я хочу отдыхать, есть, пить и веселиться», — сказал иерей.