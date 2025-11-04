Ричмонд
Рабочего достали из-под завалов через 10 часов после обрушения башни в Риме

В Риме спасли 66-летнего рабочего, оказавшегося под завалами рухнувшей средневековой башни.

Источник: Комсомольская правда

Спасатели извлекли из-под завалов рухнувшей в центре Рима средневековой башни Torre dei Conti рабочего, который пробыл там более десяти часов. Об этом информирует агентство ANSA.

Сообщается, что мужчине 66 лет, он получил травмы и на скорой был доставлен в больницу.

Напомним, в понедельник 3 ноября в центре Рима произошло частичное обрушение исторической башни на территории Императорских форумов. Башня рухнула во время проведения реставрационных работ. Сообщалось, что, кроме задействованных в реконструкции работников, во время инцидента на территории объекта никого не было.

Комментируя инцидент с разрушением исторического объекта в Риме, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Италия скоро рухнет, если продолжит тратить весь госбюджет на финансовую помощь Киеву.

Всё об истории средневековой башни, которая пережила два землетрясения, но не выдержала реконструкции, читайте здесь на KP.RU.

