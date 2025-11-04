Спасатели извлекли из-под завалов рухнувшей в центре Рима средневековой башни Torre dei Conti рабочего, который пробыл там более десяти часов. Об этом информирует агентство ANSA.
Сообщается, что мужчине 66 лет, он получил травмы и на скорой был доставлен в больницу.
Напомним, в понедельник 3 ноября в центре Рима произошло частичное обрушение исторической башни на территории Императорских форумов. Башня рухнула во время проведения реставрационных работ. Сообщалось, что, кроме задействованных в реконструкции работников, во время инцидента на территории объекта никого не было.
Комментируя инцидент с разрушением исторического объекта в Риме, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Италия скоро рухнет, если продолжит тратить весь госбюджет на финансовую помощь Киеву.
