«На троих» в Екатеринбурге. О чем говорят герои памятника «Горожане»

«Скульптора Андрея Антонова я считаю своим крёстным отцом, а его портрет всегда стоит на моём рабочем столе, — рассказал Иван Дубровин. — В своё время я учился в УГТУ-УПИ на кафедре художественного литья и литейного производства, но всерьёз увлекался театром. В планах было получить диплом, отдать его отцу (потомственному металлургу) и уехать в Москву поступать в Театральный институт им. Бориса Щукина. Но однажды каким-то чудесным образом я оказался в гостях у Антонова. Меня поразила атмосфера его мастерской. Антонов тогда сказал: “Что такое театр? Это закрытое пространство, где ты со сцены пытаешься донести мысль ограниченному количеству людей. Чем занимаюсь я? Создаю монументальные произведения, которые меняют сознание миллионов людей”.