«На троих» в Екатеринбурге. О чем говорят герои памятника «Горожане»

Памятник «Горожане. Разговор» был установлен в Екатеринбурге более семнадцати лет назад. Его называют не только визитной карточкой столицы Урала, но и в каком-то смысле символом всей России. Однако о существовании этого памятника до сих пор знают далеко не все жители города, не говоря о туристах. Как создавалась одна из самых интересных скульптурных групп мегаполиса — в материале «АиФ-Урал».
Художники в бронзе
В сквере на пересечении проспекта Ленина и улицы Мичурина в Екатеринбурге стоят три забавные бронзовые фигуры. Это знаменитые уральские художники Герман Метелёв, Миша Брусиловский и Виталий Волович. Ни одного из них сегодня уже нет в живых, хотя во время создания композиции двое были в добром здравии. Автор памятника — скульптор Андрей Антонов — был прекрасно знаком со всеми героями своей композиции. Однако работал он не один. Полноправными создателями проекта стали директор арт-галереи «Татьянин день» Татьяна Егерева и литейщик Иван Дубровин.
Дубровин льёт памятники с 2005 года, сегодня на его счету более 1,5 тысячи работ, установленных по всей России. В Екатеринбурге это «Высоцкий и Марина Влади», «Артамонов на велосипеде», «Влюблённые», «Зайка», монументальные «Маски скорби» скульптора Эрнста Неизвестного, горельеф «Былинный Урал». Одной из лучших своих работ литейщик считает композицию «Горожане».
«Скульптора Андрея Антонова я считаю своим крёстным отцом, а его портрет всегда стоит на моём рабочем столе, — рассказал Иван Дубровин. — В своё время я учился в УГТУ-УПИ на кафедре художественного литья и литейного производства, но всерьёз увлекался театром. В планах было получить диплом, отдать его отцу (потомственному металлургу) и уехать в Москву поступать в Театральный институт им. Бориса Щукина. Но однажды каким-то чудесным образом я оказался в гостях у Антонова. Меня поразила атмосфера его мастерской. Антонов тогда сказал: “Что такое театр? Это закрытое пространство, где ты со сцены пытаешься донести мысль ограниченному количеству людей. Чем занимаюсь я? Создаю монументальные произведения, которые меняют сознание миллионов людей”.
Три Татьяны
История памятника «Горожане» уходит корнями в эпоху СССР. Сначала это был маленький эскиз, по которому Антонов создал пластическую композицию высотой около 35 см. Она долгие годы стояла в Музее ИЗО. В мае 2006 года неожиданно скончался Герман Метелёв, что стало шоком для всех его друзей и близких. Сидя за поминальным столом, три Татьяны — Брусиловская, Колпакова (супруга Антонова) и Егерева — обсуждали, как увековечить память художника. Тогда-то и появилась идея повторить трёх знаменитых жителей Екатеринбурга, но уже в полный рост.
У Антонова в мастерской было что-то вроде клуба. Каждое утро Брусиловский и Волович приходили к нему, пили кофе, обсуждали создание памятника, потом к ним присоединились Егерева и Дубровин. Неизвестно, сколько времени это могло продолжаться, но…
«В ноябре 2007 года ко мне в офис ворвался Иван Дубровин и стал кричать, что после Нового года бронза подорожает в три раза, — вспоминает Татьяна Юрьевна. — Что если сейчас не закупить бронзовые чушки для отливки, то можно влететь в такую стоимость, что проект будет неподъёмным. Пришлось спешно бросить все дела, носиться по городу, искать деньги, брать кредиты под залог квартиры, закупать бронзу и гипс…».
Идеальное место
А дальше всё было делом мастерства, таланта и упорства создателей памятника. Фигуры были созданы в глине, потом — в гипсе, затем поступили в мастерскую Дубровина. Виталий Волович присутствовал при отливке самого себя и был очень впечатлён. Он сказал: «Страшное ощущение, когда ты видишь, как в твою голову заливают расплавленный металл».
Конечная стоимость памятника составила чуть более 5 млн рублей. (Сегодня он бы обошёлся в три раза дороже.) Каждая фигура весит около 800 кг, а вся композиция вместе с постаментом — примерно три тонны. Рост «персонажей» больше, чем их реальный рост. Самый высокий — Волович — 2,4 метра, Метелёв — 2,15 метра, Брусиловский — чуть ниже двух метров. Фигуры художников покрыли искусственной зелёной патиной. (В Западной Европе бронзовые памятники от патины не чистят, считая её благородным проявлением времени.).
Антонов убедил всех, что высокий постамент делать не надо, художников нужно только чуть-чуть приподнять. Он также настаивал, что композицию нужно называть не памятником, а городской скульптурой. Два героя были на тот момент живы, присутствовали на открытии и ещё долгие годы радовали мир своими работами.
Серьёзной проблемой стал выбор и согласование места. «Мы объехали весь город, посмотрели около полутора десятка локаций, — рассказала Татьяна Егерева. — Все понимали, что такую композицию нельзя размещать на окраине».
В результате было подобрано идеальное место: тихий и уютный сквер, а главное, что в доме напротив жил один из героев композиции — Миша Брусиловский.
Жизненный круг
На церемонии открытия тогдашний руководитель администрации свердловского губернатора Александр Левин сказал о героях памятника: «Они — визитная карточка не только нашего города, а всей России».
«Раньше я никогда не думал, что такое может с нами случиться, — признавался Миша Брусиловский. — У меня возникает странное ощущение — ощущение завершения жизненного круга. Это странно, когда живой человек может видеть себя отлитым в бронзе».
«Сегодня создать такой памятник, наверное, уже невозможно, — полагает Иван Дубровин. — Скульпторы по большей части мыслят цифрами и деньгами. Андрей Антонов не видел в нём цифр и денег, он просто хотел увековечить своих друзей».
Показательно, что жители Екатеринбурга окрестили памятник «На троих». Но в народном прозвище нет ничего оскорбительного. Люди часто придумывают для различных городских объектов свои названия. Памятник отцам-основателям Екатеринбурга Татищеву и де Геннину — Чип и Дейл (Бивис и Баттхед). Воинам Уральского добровольческого танкового корпуса (рабочему и танкисту) — «Под варежкой». Здание правительства Свердловской области — «Зуб Мудрости», а Пушкин в Литературном квартале — «Каратист на сноуборде».
Памятник «Горожане. Разговор» стал подарком к 285-летию Екатеринбурга, хотя из-за бюрократических проволочек был открыт 18 августа — уже после Дня города. К слову, мэрия на свой баланс его до сих пор так и не взяла. За ним следит и ухаживает Татьяна Егерева и другие неравнодушные жители мегаполиса. Каждый год 18 августа представители общественности с вёдрами и тряпками собираются и приводят композицию в порядок.
«Скверная скульптура»
- Энергетика места такова, что на фигурах художников постоянно сидят голуби. Иногда они облепляют все три фигуры одновременно, сидя на плечах и головах героев.
- Есть поверье: один из карманов у Миши Брусиловского слегка оттопырен, потому что в нём лежит бронзовая пачка денег. Если его потереть, то обязательно разбогатеешь.
- Герман Метелёв держит руку на излёте. Влюблённые парочки, проходящие мимо, часто кладут в неё цветы. Хотя отдельные безответственные граждане порой суют туда сигарету.
- Народное название памятника — «На троих», в связи с чем по утрам посередине постамента часто можно увидеть бутылочку из-под спиртного.
- Миша Брусиловский называл памятник «скверной скульптурой». Не потому что он плохой, а потому что стоит в сквере.
Легендарная галерея
Величайшей тайной всегда был ответ на вопрос: о чём беседуют герои памятника? Собственно, неофициальное название («На троих») как бы намекает на возможную тему разговора. Однако Иван Дубровин считает иначе: «У них была масса тем для обсуждения, и когда они собирались, то не могли наговориться. И этот их разговор никогда не закончится».
Между тем Татьяна Егерева уверена, что художники говорят на вполне конкретную тему: «Герои памятника обсуждают создание галереи “Автограф”. Дело происходило в первой половине 90-х. Советский Союз распался, люди остались без поддержки, для художников это было очень непростое время. Не было ни холстов, ни красок, ничего не продавалось, потому что ни у кого не было денег.
У Татьяны Набросовой-Брусиловской (супруги художника) возникла идея — создать галерею из маленьких и недорогих работ, собрав произведения разных авторов. Герман Метелёв два раза в неделю ездил по мастерским, вручал художникам небольшие холстики, а через пару дней они возвращали ему готовые работы. Так и появилась легендарная галерея современного искусства".