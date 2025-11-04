Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме предупредили о штрафах за длительный прогрев двигателя во дворе

Депутат Федяев: за длительный прогрев двигателя во дворе грозит штраф.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Гражданам РФ может грозить штраф до трех тысяч рублей за длительный прогрев двигателя во дворах многоквартирных домов, сообщил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев.

«Отдельного штрафа за прогрев двигателя в России нет. Согласно статье 12.28 КоАП РФ (Нарушение правил, установленных для движения транспортных средств в жилых зонах), размер штрафа за длительный прогрев двигателя во дворе МКД может составлять 1500 рублей в регионах и 3000 рублей в Москве и Санкт-Петербурге», — сказал Федяев.

Он отметил, что технически не имеет значения, как запущен двигатель — традиционно или с помощью автозапуска, если автомобиль не движется с работающим мотором дольше разрешенного времени — это нарушение ПДД, за которое можно получить штраф.

«Если вы завели машину во дворе многоквартирного дома, не движетесь более пяти минут и при этом у вас не идет посадка пассажиров или разгрузка, это квалифицируется как стоянка с работающим двигателем. ПДД это запрещают — так же, как и сквозное движение во дворах, как и учебную езду, как и стоянку грузовиков и автобусов», — подчеркнул депутат.

Он уточнил, что, безусловно, должны быть доказательства нарушения, например, видеозапись с четко видимыми номерами и подтверждением работы двигателя более пяти минут.