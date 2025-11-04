В Госдуме предупредили о штрафах за длительный прогрев двигателя во дворе

«Если вы завели машину во дворе многоквартирного дома, не движетесь более пяти минут и при этом у вас не идет посадка пассажиров или разгрузка, это квалифицируется как стоянка с работающим двигателем. ПДД это запрещают — так же, как и сквозное движение во дворах, как и учебную езду, как и стоянку грузовиков и автобусов», — подчеркнул депутат.