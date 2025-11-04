Актриса Дайан Лэдд скончалась в возрасте 89 лет

«Моя удивительная героиня и моя бесценная мать, Дайан Лэдд, скончалась сегодня утром в своём доме в Охай, штат Калифорния. Она была величайшей дочерью, матерью, бабушкой, актрисой, художницей и чутким человеком, каких, казалось бы, можно было создать только в мечтах. Нам повезло, что она у нас есть. Теперь она летает со своими ангелами», — написала Лора Дерн.