Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Актриса Дайан Лэдд скончалась в возрасте 89 лет

Американская актриса Дайан Лэдд скончалась в возрасте 89 лет. Об этом пишет The Hollywood Reporter, публикуя заявление дочери актрисы Лоры Дерн.

Источник: Life.ru

«Моя удивительная героиня и моя бесценная мать, Дайан Лэдд, скончалась сегодня утром в своём доме в Охай, штат Калифорния. Она была величайшей дочерью, матерью, бабушкой, актрисой, художницей и чутким человеком, каких, казалось бы, можно было создать только в мечтах. Нам повезло, что она у нас есть. Теперь она летает со своими ангелами», — написала Лора Дерн.

Карьера Лэдд охватывала несколько десятилетий. Её дебютная работа в фильме Мартина Скорсезе «Алиса здесь больше не живёт» (1974) принесла актрисе признание и внимание критиков. В 1990 году Лэдд сыграла Мариетту Форчун в фильме «Дикие сердцем», где её способность к импровизации усилила образ эмоционально травмированной матери, взаимодействующей с героиней собственной дочери.

Ранее на 78-м году жизни ушла из жизни в свой день рождения актриса Инна Штеренгарц. Она проводила кастинги для множества знаковых картин и также сама снималась в кино. Штеренгарц сотрудничала с ведущими режиссерами, включая Ярополка Лапшина. Особой вехой в её карьере стал масштабный проект «Гибель империи», потребовавший подбора сотен исполнителей.

Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.