RTL: военным Бельгии разрешили сбивать БПЛА над базами, но им нечем

По данным телеканала, в Бельгии нет «эффективных средств для таких операций».

Источник: Аргументы и факты

Бельгийские военные получили разрешение ликвидировать беспилотные летательные аппараты над базами Кляйне Брогель и Марше-ан-Фамен, сообщает RTL.

При этом, по данным телеканала, в Бельгии нет «эффективных средств для таких операций».

«Не сумев установить личности операторов дронов, армия получила приказ сбивать беспилотники, но всё сложнее, чем кажется», — говорится в сообщении.

Министр обороны и внешней торговли Бельгии Тео Франкен заявил, что у военных у армии «нет инструментов».

В материале сказано, что бельгийские компании, которые занимаются производством беспилотников, заверили Вооружённые силы, что дроны, зафиксированные на территории Бельгии, «могли запускаться из любого места на Земли, и искать операторов бесполезно». Несмотря на это, министр обороны «настаивает на немедленной поимке и допросе».

Ранее сообщалось, что неопознанные беспилотные летательные аппараты были выявлены над военными базами Марш-ан-Фамен и Эльзенборн в Бельгии.

