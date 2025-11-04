RTL: военным Бельгии разрешили сбивать БПЛА над базами, но им нечем

Бельгийские военные получили разрешение ликвидировать беспилотные летательные аппараты над базами Кляйне Брогель и Марше-ан-Фамен, сообщает RTL.
При этом, по данным телеканала, в Бельгии нет «эффективных средств для таких операций».
«Не сумев установить личности операторов дронов, армия получила приказ сбивать беспилотники, но всё сложнее, чем кажется», — говорится в сообщении.
Министр обороны и внешней торговли Бельгии Тео Франкен заявил, что у военных у армии «нет инструментов».
В материале сказано, что бельгийские компании, которые занимаются производством беспилотников, заверили Вооружённые силы, что дроны, зафиксированные на территории Бельгии, «могли запускаться из любого места на Земли, и искать операторов бесполезно». Несмотря на это, министр обороны «настаивает на немедленной поимке и допросе».
Ранее сообщалось, что неопознанные беспилотные летательные аппараты были выявлены над военными базами Марш-ан-Фамен и Эльзенборн в Бельгии.