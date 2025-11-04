Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Тюменской области назван топ высокооплачиваемых рабочих профессий

В Тюменской области по итогам октября самую высокую зарплату среди рабочих вакансий предлагали токарям, прорабам и фасадчикам. Как сообщили URA.RU аналитики «Авито Работы», их зарплаты варьируются от 160 до 228 тысяч рублей.

По итогам октября токари зарабатывают больше всех в регионе среди рабочих.

В Тюменской области по итогам октября самую высокую зарплату среди рабочих вакансий предлагали токарям, прорабам и фасадчикам. Как сообщили URA.RU аналитики «Авито Работы», их зарплаты варьируются от 160 до 228 тысяч рублей.

«Самой высокооплачиваемой среди рабочих профессий В Тюменской области в октябре оказалась вакансия токаря, средняя предлагаемая зарплата составила 228 333 рубля в месяц. Также в список высокооплачиваемых рабочих профессий по итогам октября вошли прораб со средней предлагаемой оплатой 185 000 рублей в месяц и фасадчик — 163 750 рубля в месяц», — поделились эксперты.

При этом самыми востребованными специалистами в этот период стали разнорабочие. Им в регионе в среднем предлагается зарплата 82,6 тысячи рублей.