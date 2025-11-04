В Тюменской области назван топ высокооплачиваемых рабочих профессий

«Самой высокооплачиваемой среди рабочих профессий В Тюменской области в октябре оказалась вакансия токаря, средняя предлагаемая зарплата составила 228 333 рубля в месяц. Также в список высокооплачиваемых рабочих профессий по итогам октября вошли прораб со средней предлагаемой оплатой 185 000 рублей в месяц и фасадчик — 163 750 рубля в месяц», — поделились эксперты.