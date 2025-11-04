Ирландия сократит срок бесплатного размещения украинцев до 30 дней

Тем временем, ключевой пункт размещения украинских беженцев в столице Германии, организованный на территории бывшего аэропорта Тегель, прекратит работу в ближайшие месяцы. Численность проживающих в этом центре сократилась с первоначальных пяти тысяч до полутора тысяч человек на текущий момент. Как пояснили в мэрии, в дальнейшем беженцев планируется распределять по разным районам города, отказавшись от практики их массового сосредоточения в одном месте. Согласно оперативным данным украинского Минэка, по состоянию на апрель 2025 года более 6,3 миллиона граждан Украины получили статус беженца в европейских государствах. Наибольшее количество — 1,4 миллиона человек — было зафиксировано в Германии.