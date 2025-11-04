В России предложили значительно сократить летние каникулы

«Каникулы у нас самые длинные в мире — три месяца наши дети гуляют летом. Это хорошо, конечно, но у родителей нет трехмесячного отпуска. Вечная история — куда деть ребенка на три месяца. Если есть бабушки и дедушки, это упростит историю. А если нет? Даже лагерей на 28 дней уже нет, 21 — редко, в основном на две недели. Дальше что? Дома сидят. Я бы что предложила: сделать июнь учебным месяцем», — заявила она.