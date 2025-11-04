В России предложили значительно сократить летние каникулы

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Июнь нужно сделать учебным месяцев, предложила в эфире радиостанции «Говорит Москва» уполномоченная по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.
«Каникулы у нас самые длинные в мире — три месяца наши дети гуляют летом. Это хорошо, конечно, но у родителей нет трехмесячного отпуска. Вечная история — куда деть ребенка на три месяца. Если есть бабушки и дедушки, это упростит историю. А если нет? Даже лагерей на 28 дней уже нет, 21 — редко, в основном на две недели. Дальше что? Дома сидят. Я бы что предложила: сделать июнь учебным месяцем», — заявила она.
По оценкам омбудсмена, как таковой учебный процесс завершается уже в апреле, поскольку вслед за майскими праздниками и итоговыми аттестациями ученики уже не осваивают новые темы, а затем и вовсе уходят на каникулы на все лето.
Омбудсмен считает, что в июне школьников следует обучать творческим дисциплинам.