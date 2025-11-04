Россиян предупредили о штрафах за прогрев двигателя во дворе

В России владельцы автомобилей могут столкнуться с административной ответственностью за продолжительный прогрев двигателя во дворах жилых домов. Как сообщил РИА Новости первый заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту Павел Федяев, размер штрафа по данной статье может достигать трех тысяч рублей.
Отдельной нормы, запрещающей конкретно прогрев двигателя, в законодательстве не существует. Однако это нарушение подпадает под действие статьи 12.28 КоАП РФ, регламентирующей правила движения в жилых зонах. Согласно ей, штраф за длительную работу мотора во дворе многоквартирного дома составляет 1500 рублей для большинства регионов и 3000 рублей для Москвы и Санкт-Петербурга.
Депутат пояснил, что с юридической точки зрения неважно, каким способом был запущен двигатель — стандартно или с помощью системы автозапуска. Если транспортное средство не движется с работающим мотором дольше разрешенного времени, это считается нарушением ПДД.
Федяев уточнил, что ситуация, когда автомобиль заведен во дворе, но не двигается более пяти минут, и при этом не происходит посадки пассажиров или погрузочно-разгрузочных работ, квалифицируется как стоянка с работающим двигателем, что Правилами дорожного движения запрещено. Для привлечения к ответственности необходимы доказательства, например, видеозапись, на которой четко видны государственные номера транспортного средства и зафиксирован факт работы двигателя свыше установленного лимита времени.
Ранее сообщалось, что клиника в Нижнем Новгороде получила штраф за незаконные аборты.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.