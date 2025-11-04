Россиян предупредили о штрафах за прогрев двигателя во дворе

Федяев уточнил, что ситуация, когда автомобиль заведен во дворе, но не двигается более пяти минут, и при этом не происходит посадки пассажиров или погрузочно-разгрузочных работ, квалифицируется как стоянка с работающим двигателем, что Правилами дорожного движения запрещено. Для привлечения к ответственности необходимы доказательства, например, видеозапись, на которой четко видны государственные номера транспортного средства и зафиксирован факт работы двигателя свыше установленного лимита времени.