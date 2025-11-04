Ричмонд
Для воспитывающих детей родителей могут ввести государственную зарплату: подробнее об инициативе

В Госдуме хотят ввести зарплату для занимающегося воспитанием детей родителя.

Источник: Комсомольская правда

В России могут внедрить государственные «заработные платы» для занимающихся воспитанием детей родителей. Выплаты предлагается начислять до достижения ребенком определенного возраста. С соответствующей инициативой выступил депутат Госдумы Виталий Милонов, цитирует RT.

По словам парламентария, в стране остро стоит вопрос о поддержке родителей. Особенно часто проблемы с работой возникают в многодетных семьях, добавил он. Инициатива позволит не оставить родителей без постоянного дохода.

«Прошу вас рассмотреть возможность внедрения государственной “заработной платы” для одного из родителей, посвящающего себя воспитанию детей до достижения ими определенного возраста», — сообщил депутат.

В Госдуме также предложили освободить от начисления штрафов россиян, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком. Речь о пенях, назначаемых за неисполнение обязательств по потребительским кредитам.

