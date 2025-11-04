Впервые в России сократилось число разводов в семьях с детьми

Согласно статистике ведомства, последние два десятилетия общее число разводов среди пар с детьми практически не менялось. Снижение произошло в пандемийные 2020−2021 годы из-за ограничений на прием граждан в судах: тогда было подано 336 тысяч и 399 тысяч заявлений соответственно. После этого число обращений выросло до 449,7 тысячи в 2022 году и до 469 тысяч в 2023-м, после чего началось устойчивое сокращение.