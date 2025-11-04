Ричмонд
Впервые в России сократилось число разводов в семьях с детьми

Количество разводов среди российских семей с детьми за последние два года снизилось на 30%. В первом полугодии 2025 года суды удовлетворили 144 тысячи заявлений о расторжении браков супругов с детьми, что на 17% меньше, чем за аналогичный период 2024 года (174,5 тысячи). Об этом следует из данных Судебного департамента при Верховном суде РФ.

Число разводов семей с детьми в России сократилось на 30%

Количество разводов среди российских семей с детьми за последние два года снизилось на 30%. В первом полугодии 2025 года суды удовлетворили 144 тысячи заявлений о расторжении браков супругов с детьми, что на 17% меньше, чем за аналогичный период 2024 года (174,5 тысячи). Об этом следует из данных Судебного департамента при Верховном суде РФ.

«Тенденцию сокращения числа разводов в семьях с детьми подтверждают и годовые показатели. За 2024 год от супружеских пар с детьми в суды поступило 394 тысячи заявлений о разводе — на 16% меньше, чем за 2023 год (469 тысяч)», — передает ТАСС.

Согласно статистике ведомства, последние два десятилетия общее число разводов среди пар с детьми практически не менялось. Снижение произошло в пандемийные 2020−2021 годы из-за ограничений на прием граждан в судах: тогда было подано 336 тысяч и 399 тысяч заявлений соответственно. После этого число обращений выросло до 449,7 тысячи в 2022 году и до 469 тысяч в 2023-м, после чего началось устойчивое сокращение.