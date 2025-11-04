Российским водителям грозят штрафы за продолжительный прогрев авто

Ранее стало известно, что за последние два года в России зафиксировано сокращение числа разводов в семьях, воспитывающих детей, на 30%. Согласно статистическим данным Судебного департамента при Верховном суде Российской Федерации, в январе-июне 2025 года судебными инстанциями было удовлетворено 144 тысячи исков о прекращении брачных отношений супругов, имеющих детей. Этот показатель оказался на 17% ниже по сравнению с первым полугодием 2024 года, когда аналогичных решений было вынесено 174,5 тысячи.