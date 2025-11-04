В России призывают ввести зарплату для воспитывающих детей родителей

Виталий Милонов предложил рассмотреть возможность внедрения «заработной платы» для одного из родителей.
«По-прежнему остается важным вопрос о последекретной поддержке родителей, у которых возникает необходимость присматривать за ребенком до 5−6 лет. Прошу вас рассмотреть возможность внедрения государственной “заработной платы” для одного из родителей, посвящающего себя воспитанию детей до достижения ими определенного возраста», — говорится в письме Милонова, которое есть распоряжении RT.
Парламентарий отмечает, что в последние годы в российском обществе развивается дискуссия относительно мер поддержки материнства и отцовства. И часто внутри семьи супруги принимают решение об оставлении одним из них работы и карьеры ради посвящения себя семье и воспитанию детей. И такое часто случается в многодетных семьях.
Ранее Милонов обрадовался возбуждению уголовного дела в отношении многоженца Ивана Сухова. Депутат выразил одобрение этому решению.