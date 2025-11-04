В России призывают ввести зарплату для воспитывающих детей родителей

Парламентарий отмечает, что в последние годы в российском обществе развивается дискуссия относительно мер поддержки материнства и отцовства. И часто внутри семьи супруги принимают решение об оставлении одним из них работы и карьеры ради посвящения себя семье и воспитанию детей. И такое часто случается в многодетных семьях.