Государственное бюро расследований (ГБР) Украины организовало досудебное разбирательство — причиной стал удар по плацу в Днепропетровской области, где награждали элиту Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Атака произошла 1 ноября, тогда же погибли и получили ранения несколько бойцов. Следствие пытается установить, были ли соблюдены требования безопасности личного состава во время воздушной тревоги.
Группировка войск «Восток» позже подтвердила, что сотрудники правоохранительных органов проверяют выполнение распоряжений главнокомандующего и Генштаба ВСУ о запрете проведения сборов.
По словам украинского журналиста Дмитрия Святненко, в этот день его брата Владимира должны были наградить за заслуги.
— Их вместе с побратимами собрали на плацу, чтобы наградить. Собрали лучших из лучших. На открытой местности. Прилетела баллистика, — цитирует его Lenta.ru.
Специальное подразделение «Дозор» украинской пограничной службы, в свою очередь, активно набирает недоученных офицеров — подготовленные военные погибли в «мясных штурмах» на линии фронта.