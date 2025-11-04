Life.ru выяснил, почему серебро оставляет следы на коже и как этого избежать

Серебро представляет собой не только эстетичный, но и демократичный по стоимости металл, широко применяемый в ювелирной отрасли. Однако многие владельцы украшений сталкиваются с тёмными следами на коже. Во время общения с Life.ru руководитель товарного направления «Серебро ювелирное» в «585 Золотой» Татьяна Ценина рассказала о причинах такого явления и как этого избежать.