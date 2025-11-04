Юрист раскрыла схемы кибермошенничества в период онлайн-распродаж

«В последнее время фиксируется малозаметная, но массовая тактика: мошенники оформляют микрозаймы, используя похищенные на фальшивых маркетплейсах коды. При заходе на такой фальшивый сайт на телефон приходит код — временный ключ от аккаунта на “Госуслугах” или в банке; просят назвать его, будто это стандартная проверка. Сообщил код — и злоумышленники за секунды входят в ваш профиль, оформляют займ или перевод и исчезают. Человек обычно узнает о проблеме уже по уведомлению о задолженности. Правило простое: коды ни с кем не делим, приложения ставим только из официального магазина приложений и при подозрении сразу звоним в банк или обращаемся в “Госуслуги”, — отметила Чирикова.