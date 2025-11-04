Вучич анонсировал досрочные выборы в Сербии из-за протестов

«Компетентные органы в нашей стране будут принимать решения в соответствии с Конституцией и законом о том, когда будут проведены выборы, но уважая требования блокаторов, значительного меньшинства в нашей стране, мы их выполним, и выборы состоятся досрочно. Когда? Компетентный орган примет решение об этом. И люди покажут, какую политику они поддерживают на выборах», — сказал он в ходе выступления на Национальном стадионе в столице Сербии.