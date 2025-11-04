Ричмонд
Вучич анонсировал досрочные выборы в Сербии из-за протестов

Президент Сербии призвал мать погибшего в Нови-Саде прекратить голодовку.

Источник: Аргументы и факты

Сербский лидер Александр Вучич анонсировал досрочные парламентские выборы в Сербии из-за протестов, сообщает Srbija Danas.

«Компетентные органы в нашей стране будут принимать решения в соответствии с Конституцией и законом о том, когда будут проведены выборы, но уважая требования блокаторов, значительного меньшинства в нашей стране, мы их выполним, и выборы состоятся досрочно. Когда? Компетентный орган примет решение об этом. И люди покажут, какую политику они поддерживают на выборах», — сказал он в ходе выступления на Национальном стадионе в столице Сербии.

Кроме того, Вучич призвал мать погибшего при обрушении железнодорожного вокзала в Нови-Саде 27-летнего Стефана Хрка прекратить голодовку. По его словам, «те, кто поддерживает её в этом, руководствуются личными интересами».

«Прошу госпожу Хрка, чтобы прервала голодовку. Понимаю все и политические перформансы, прошу вас этого не делать. Испытываю уважение к этому, потому что знаю, какая боль, когда потеряете ребёнка, прошу вас, ещё раз примите соболезнования», — сказал Вучич в эфире TV Prva.

Он призвал Дияну Хрка беречь здоровье, а также пообещал, что виновные будут привлечены к ответственности.

Напомним, Дияна Хрка начала голодовку перед Скупщиной. Она заявила, что требует отыскать виновных, а также провести досрочные выборы. Позже к акции присоединились другие люди, в том числе студенты.

Ранее Вучич заявил, что участники акции протеста находятся в контакте с посольством Соединённых Штатов.

