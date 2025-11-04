Россиян предупредили о рисках при переводах между собственными счетами: как не попасть под блокировку

Россиянам стоит помнить о рисках, связанных с переводами самому себе. В стране усилили меры борьбы с отмыванием средств. В связи с этим возможны блокировки счетов, если суммы сочтут слишком крупными или частыми. Об этом рассказала аналитик Эряния Бочкина в беседе с агентством «Прайм».