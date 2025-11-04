Россиян предупредили о рисках при переводах между собственными счетами: как не попасть под блокировку

Россиянам стоит помнить о рисках, связанных с переводами самому себе. В стране усилили меры борьбы с отмыванием средств. В связи с этим возможны блокировки счетов, если суммы сочтут слишком крупными или частыми. Об этом рассказала аналитик Эряния Бочкина в беседе с агентством «Прайм».
Она уточнила, что некоторые переводы могут не соответствовать обычному поведению клиента. Если деньги поступают на новые реквизиты или появляются неожиданные поступления от третьих лиц, то счет могут заблокировать.
«Не стоит дробить крупные суммы на десятки мелких переводов, прибегать к операциям с признаками анонимности или часто переводить средства незнакомым людям. В назначении платежа лучше указывать понятную суть перевода. Если перевод предстоит крупный, лучше заранее уведомить об этом банк», — дала рекомендации Эряния Бочкина.
Врачи тем временем предупредили о неочевидном признаке рака. Жителям стоит обратить внимание на сохраняющийся в течение трех недель кашель.