В России предложили ввести зарплату для воспитывающих детей родителей

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Депутат Государственной думы Виталий Милонов предложил ввести государственную зарплату для одного из родителей, который воспитывает детей до достижения ими определенного возраста, сообщает RT со ссылкой на текст обращения парламентария на имя главы Минтруда Антона Котякова.
«Учитывая высокую важность поддержки института семьи и стимулирования демографической ситуации, прошу вас рассмотреть возможность внедрения государственной “заработной платы” для одного из родителей, посвящающего себя воспитанию детей до достижения ими определенного возраста», — указывается в обращении.
При этом Милонов подчеркнул, что часто в семьях возникает необходимость присматривать за ребенком до пяти-шести лет, из-за чего одному из супругов приходится жертвовать своей карьерой, и при этом резко снижается семейный доход.