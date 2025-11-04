Нутрициолог рассказала, как нарастить мышечную массу

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Употребление достаточного количества белка, полиненасыщенных жиров, углеводов и жидкости, а также качественный сон помогут нарастить мышечную массу, рассказала РИА Новости нутрициолог Мила Масленникова.
«В рационе должно быть достаточно аминокислот для построения мышечной массы, их можно получить из животного белка и растительного. Лучше чередовать разные типы животного белка (яйца, творог, жирные сорта рыбы, красное мясо, птица) и дополнять растительными источниками белка (бобовые, орехи). Потребляйте достаточное количество жиров, лучше полиненасыщенных, и сложных углеводов. Также достаточное количество жидкости в день, вводите высокоминерализованные воды для восполнения теряемых с потом электролитов», — сказала эксперт.
Отдельное внимание при наборе мышечной массы нутрициолог посоветовала уделить сну.
«Отрегулируйте свой сон. Набрать мышечную массу с достаточным количеством нагрузок, сбалансированным питанием, но без качественного 7−8 часового сна невозможно. Во сне наиболее активен наш гормон роста, который отвечает за формирование новой мышечной ткани», — подчеркнула Масленникова.
Также нутрициолог отметила, что перед началом тренировок необходимо проверить, достаточно ли витаминов и микроэлементов в организме.
«Необходимо также учитывать, что при повышенных нагрузках организм нуждается в большем количестве витаминов и микроэлементов для получения энергии, поэтому перед началом тренировок необходимо проверить, нет ли дефицитов, скомпенсировать их и лишь потом начать процесс тренировок», — рассказала эксперт.