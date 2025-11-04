Нутрициолог рассказала, как нарастить мышечную массу

«В рационе должно быть достаточно аминокислот для построения мышечной массы, их можно получить из животного белка и растительного. Лучше чередовать разные типы животного белка (яйца, творог, жирные сорта рыбы, красное мясо, птица) и дополнять растительными источниками белка (бобовые, орехи). Потребляйте достаточное количество жиров, лучше полиненасыщенных, и сложных углеводов. Также достаточное количество жидкости в день, вводите высокоминерализованные воды для восполнения теряемых с потом электролитов», — сказала эксперт.