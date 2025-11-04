«Без молока взрослым становится легче»: эксперт рассказала, чем его заменить

Если после употребления цельного молока самочувствие ухудшается, есть альтернативы, которые сохраняют пользу и вкус. Врач общей практики Наталия Горн в беседе с KP.RU перечислила продукты, которыми можно заменить молоко.
— Я считаю, что без цельного молока почти всем взрослым людям становится легче. И многие мои пациенты, попробовав молочный детокс, не возвращаются к употреблению молока, заменив его молочными аналогами, — рассказала Горн.
По словам специалиста, такой подход помогает снизить нагрузку на пищеварительную систему и поддерживает общее самочувствие. Молоко заменить можно твердыми сырами, овечьим или козьим сыром и кисломолочными продуктами с коротким сроком годности, а также использовать растительные аналоги.
Если есть рекомендации врача отказаться от молока на время — стоит попробовать. Это может сделать рацион легче и полезнее и положительно сказаться на здоровье.