СМИ сообщили, какой безобидный на первый взгляд симптом может указывать на рак

Ранее Life.ru назвал отличия в симптомах рака лёгких у пациентов мужского и женского пола. У женщин чаще возникают боли в груди, спине, плечах и шее, у мужчин — кашель, кровохарканье и инфекции дыхательных путей. Разница связана с типами опухолей, характерными для каждого пола. У женщин значительно чаще встречается аденокарцинома, тогда как у мужчин — плоскоклеточный и мелкоклеточный рак.