Константин Шестаков поздравил жителей Владивостока с Днем народного единства

Сегодня мы празднуем День народного единства. Этот праздник напоминает нам о взаимопомощи и об ответственности за будущее нашей страны.

Источник: Комсомольская правда

Многовековая история России учит нас тому, что только вместе, опираясь на взаимное уважение, доверие и поддержку, мы можем преодолеть любые испытания.

Дружба и сплоченность, любовь и преданность — это те качества, которые наполняют каждого россиянина вне зависимости от национальности и вероисповедания.

Владивосток — город сильных, трудолюбивых и неравнодушных людей. Каждый из вас своим трудом, талантом и любовью к родному городу вносит вклад в его развитие и процветание.

Пусть этот день объединит нас в стремлении к миру и уверенности в завтрашнем дне.

Желаю всем здоровья, счастья, душевного тепла, семейного благополучия и много счастливых моментов рядом с родными и близкими.

С праздником!

Глава Владивостока Константин Шестаков.