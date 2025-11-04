Константин Шестаков поздравил жителей Владивостока с Днем народного единства

Многовековая история России учит нас тому, что только вместе, опираясь на взаимное уважение, доверие и поддержку, мы можем преодолеть любые испытания.
Дружба и сплоченность, любовь и преданность — это те качества, которые наполняют каждого россиянина вне зависимости от национальности и вероисповедания.
Владивосток — город сильных, трудолюбивых и неравнодушных людей. Каждый из вас своим трудом, талантом и любовью к родному городу вносит вклад в его развитие и процветание.
Пусть этот день объединит нас в стремлении к миру и уверенности в завтрашнем дне.
Желаю всем здоровья, счастья, душевного тепла, семейного благополучия и много счастливых моментов рядом с родными и близкими.
С праздником!
Глава Владивостока Константин Шестаков.