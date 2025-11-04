Ричмонд
В России предложили платить зарплату родителям, сидящим с детьми дома

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил платить родителям, которые временно оставляют карьеру ради воспитания детей. По его мнению, труд матери или отца, полностью занятых семьёй, ничуть не легче офисной работы и заслуживает государственной оплаты.

Источник: Life.ru

В обращении к министру труда Антону Котякову парламентарий попросил рассмотреть возможность внедрения зарплаты для одного из родителей, ухаживающего за ребёнком до определённого возраста. Милонов подчеркнул, что после декрета многим мамам и папам приходится отказываться от работы, чтобы следить за малышами до пяти-шести лет. Особенно остро это чувствуется в многодетных семьях, где заботы и расходы возрастают в несколько раз. В таких случаях резко падает общий доход семьи, хотя нагрузка становится только больше, пояснил чиновник. Он уверен, что государство должно признать воспитание детей полноценным трудом и компенсировать его финансово.

По мнению Милонова, подобная мера не только поддержит семьи, но и поможет улучшить демографическую ситуацию в стране, передаёт RT.

Ранее детский омбудсмен Мария Львова-Белова предложила разрешить многодетным отцам раньше выходить на пенсию. По её словам, такая льгота стала бы логичным шагом поддержки семей, где папы активно участвуют в воспитании. Инициатива уже направлена в правительство для проработки.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

