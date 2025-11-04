В России предложили платить зарплату родителям, сидящим с детьми дома

В обращении к министру труда Антону Котякову парламентарий попросил рассмотреть возможность внедрения зарплаты для одного из родителей, ухаживающего за ребёнком до определённого возраста. Милонов подчеркнул, что после декрета многим мамам и папам приходится отказываться от работы, чтобы следить за малышами до пяти-шести лет. Особенно остро это чувствуется в многодетных семьях, где заботы и расходы возрастают в несколько раз. В таких случаях резко падает общий доход семьи, хотя нагрузка становится только больше, пояснил чиновник. Он уверен, что государство должно признать воспитание детей полноценным трудом и компенсировать его финансово.