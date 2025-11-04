МВД назвало основные признаки мошеннических объявлений в интернете

Вызывать подозрения должна и коммуникация, которая ведется исключительно через мессенджеры или с использованием анонимных телефонных номеров, без возможности связаться по городскому телефону. В МВД также отметили, что мошенники часто настаивают на обязательной предоплате под различными предлогами: для бронирования товара или услуги, оформления страховки или так называемой гарантии.