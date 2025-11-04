Ричмонд
МВД назвало основные признаки мошеннических объявлений в интернете

Специалисты Министерства внутренних дел Российской Федерации предупредили граждан о характерных признаках, позволяющих идентифицировать мошеннические объявления в интернете.

Специалисты Министерства внутренних дел Российской Федерации предупредили граждан о характерных признаках, позволяющих идентифицировать мошеннические объявления в интернете. Как сообщили в пресс-центре МВД в ответ на запрос ТАСС, потенциально недобросовестные предложения часто отличаются рядом специфических особенностей.

По словам представителей ведомства, первым тревожным сигналом являются завышенные и явно нереалистичные обещания, например, исключительно выгодные условия, не имеющие ничего общего с рыночной реальностью. Еще одним признаком считается отсутствие конкретной информации: в сомнительных объявлениях, как правило, не указывается точный адрес, наименование организации, идентификационные номера или официальные банковские реквизиты.

Вызывать подозрения должна и коммуникация, которая ведется исключительно через мессенджеры или с использованием анонимных телефонных номеров, без возможности связаться по городскому телефону. В МВД также отметили, что мошенники часто настаивают на обязательной предоплате под различными предлогами: для бронирования товара или услуги, оформления страховки или так называемой гарантии.

К дополнительным маркерам рискованных объявлений относятся небрежное оформление, грамматические ошибки в тексте, странные формулировки, а также фотографии низкого качества, которые, судя по всему, были бесплатно скачаны из интернета.

Ранее сообщалось, что россиян предупредили о штрафах за прогрев двигателя во дворе.

