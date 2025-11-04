Власти Перу разорвали дипотношения с Мексикой из-за экс-премьера Чавес

Власти Перу приняли решение о разрыве дипотношений с Мексикой. Поводом стало предоставление Мексикой убежища экс-премьеру Перу Бетси Чавес. Об этом заявил глава МИД Перу Уго де Села, выступление транслировал канал Epicentro TV.
Бетси Чавес, ранее возглавлявшая правительство Перу, предположительно, причастна к попытке госпереворота. Она получила убежище в резиденции мексиканского посольства в Лиме.
«Перед лицом этого недружественного акта и принимая во внимание неоднократные случаи, когда нынешний и предыдущий президенты этой страны вмешивались во внутренние дела Перу, правительство приняло решение разорвать дипломатические отношения с Мексикой», — сказал Уго де Села.
Ранее Судан разорвал дипломатические отношения с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ), объявив их страной-агрессором.
Также сообщалось, что Украина разорвала дипломатические отношения с Никарагуа, причиной стало признание этой страной новых российских регионов.