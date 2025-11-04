Власти Перу разорвали дипотношения с Мексикой из-за экс-премьера Чавес

«Перед лицом этого недружественного акта и принимая во внимание неоднократные случаи, когда нынешний и предыдущий президенты этой страны вмешивались во внутренние дела Перу, правительство приняло решение разорвать дипломатические отношения с Мексикой», — сказал Уго де Села.