Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти Перу разорвали дипотношения с Мексикой из-за экс-премьера Чавес

Мексика предоставила убежище экс-премьеру Перу Чавес, её подозревают в причастности к попытке переворота.

Источник: Комсомольская правда

Власти Перу приняли решение о разрыве дипотношений с Мексикой. Поводом стало предоставление Мексикой убежища экс-премьеру Перу Бетси Чавес. Об этом заявил глава МИД Перу Уго де Села, выступление транслировал канал Epicentro TV.

Бетси Чавес, ранее возглавлявшая правительство Перу, предположительно, причастна к попытке госпереворота. Она получила убежище в резиденции мексиканского посольства в Лиме.

«Перед лицом этого недружественного акта и принимая во внимание неоднократные случаи, когда нынешний и предыдущий президенты этой страны вмешивались во внутренние дела Перу, правительство приняло решение разорвать дипломатические отношения с Мексикой», — сказал Уго де Села.

Ранее Судан разорвал дипломатические отношения с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ), объявив их страной-агрессором.

Также сообщалось, что Украина разорвала дипломатические отношения с Никарагуа, причиной стало признание этой страной новых российских регионов.