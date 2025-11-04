Life.ru узнал, чем может грозить мерцательная аритмия и как её выявить

«Многие воспринимают её просто как “неровное сердцебиение”, однако главная угроза ФП — это высокий риск образования тромбов в полости сердца. Эти тромбы могут попасть в сосуды головного мозга и вызвать ишемический инсульт — одно из самых грозных осложнений этого заболевания. Коварство аритмии в том, что она может долгое время протекать бессимптомно, и человек узнает о ней уже после случившейся сосудистой катастрофы», — отметила эксперт.